Повтор! Инфляция в РФ с 18 по 24 апреля составила 0.2%, с начала года - 1.4%

Инфляция в РФ с 18 по 24 апреля составила 0.2%, с начала года - 1.4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю цены на свинину выросли на 0.4%, сосиски, сардельки, масло сливочное, маргарин, молоко, печенье, муку и вермишель - на 0.2-0.3%. Одновременно яйца куриные стали дешевле на 1.3%, баранина, куры, масло подсолнечное, крупа гречневая и пшено - на 0.2-0.7%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2.4%, в том числе на капусту белокочанную - 17.8%, лук - 9.1%, картофель - 6.5%, морковь - 5%, помидоры - 3%. В то же время огурцы подешевели на 3.2%.



Цены на бензин выросли на 0.1%, на дизельное топливо не изменились.





"AK&M" от 27.04.2017