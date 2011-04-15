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27/04/2017
10:48

Ростелеком разместил облигации на 10 млрд руб.

ПАО "Ростелеком" 26 апреля завершило размещение облигаций 001Р-02R на 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Выпуск включает 10 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Идентификационный номер, присвоенный выпуску - 4B02-02-00124-A-001P от 21 апреля 2017 года.

ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.

Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.

Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за IV квартал 2016 года упала на 13% до 3.586 млрд руб. с 4.117 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 0.8% до 80.407 млрд руб. с 81.019 млрд руб., показатель OIBDA - на 6% до 24.372 млрд руб. с 25.812 млрд руб. Операционная прибыль составила 11.248 млрд руб. против 9.258 млрд руб. годом ранее (+21%).

Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за 2016 год упала на 15% до 12.249 млрд руб. с 14.391 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 0.03% до 297.446 млрд руб. с 297.355 млрд руб., операционная прибыль - на 3% до 39.836 млрд руб. с 38.586 млрд руб. Показатель OIBDA сократился на 4% до 96.772 млрд руб. со 100.839 млрд руб.


"AK&M" от 27.04.2017
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