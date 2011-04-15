Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/04/2017
12:12

Мосгордума приняла закон, обеспечивающий стартовое финансирование программы реновации жилищного фонда столицы

Мосгордума приняла закон, обеспечивающий стартовое финансирование программы реновации жилищного фонда столицы. Об этом говорится в сообщении Думы.

Законопроект "О внесении изменений в Закон города Москвы от 23 ноября 2016 года N 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" на заседании Мосгордумы представила министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

"Проект закона подготовлен в соответствии с частью 1 статьи 35 Закона города Москвы "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве". Программа реновации уникальна по своим масштабам и рассчитана на длительный срок. В первые годы она потребует привлечения значительных ресурсов из городского бюджета - порядка 100 млрд руб. ежегодно", - сказала Е.Зяббарова.

В текущем году, по ее словам, необходимо обеспечить финансирование старта программы. Средства пойдут на подготовку документации, выполнение предпроектных и проектных работ, формирование и подготовку площадок для строительства новых домов. В связи с этим правительство Москвы предложило увеличить объём бюджетных расходов в текущем году на 96.5 млрд руб.

Е.Зяббарова подчеркнула, что данное предложение автоматически ведет к увеличению столичного бюджета в текущем году на те же 96.5 млрд руб. Но, принимая во внимание, что в качестве источника финансирования предлагается использовать остатки средств бюджета на 1 января текущего года, размер дефицита будет соответствовать требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ. При этом главным распорядителем средств в текущем году останется Департамент финансов города Москвы.

"Если в течение года данная сумма не будет востребована в полном объёме, она останется в бюджете", - отметила министр правительства Москвы.


"AK&M" от 27.04.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100