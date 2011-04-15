Мосгордума приняла закон, обеспечивающий стартовое финансирование программы реновации жилищного фонда столицы. Об этом говорится в сообщении Думы.



Законопроект "О внесении изменений в Закон города Москвы от 23 ноября 2016 года N 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" на заседании Мосгордумы представила министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.



"Проект закона подготовлен в соответствии с частью 1 статьи 35 Закона города Москвы "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве". Программа реновации уникальна по своим масштабам и рассчитана на длительный срок. В первые годы она потребует привлечения значительных ресурсов из городского бюджета - порядка 100 млрд руб. ежегодно", - сказала Е.Зяббарова.



В текущем году, по ее словам, необходимо обеспечить финансирование старта программы. Средства пойдут на подготовку документации, выполнение предпроектных и проектных работ, формирование и подготовку площадок для строительства новых домов. В связи с этим правительство Москвы предложило увеличить объём бюджетных расходов в текущем году на 96.5 млрд руб.



Е.Зяббарова подчеркнула, что данное предложение автоматически ведет к увеличению столичного бюджета в текущем году на те же 96.5 млрд руб. Но, принимая во внимание, что в качестве источника финансирования предлагается использовать остатки средств бюджета на 1 января текущего года, размер дефицита будет соответствовать требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ. При этом главным распорядителем средств в текущем году останется Департамент финансов города Москвы.



"Если в течение года данная сумма не будет востребована в полном объёме, она останется в бюджете", - отметила министр правительства Москвы.





"AK&M" от 27.04.2017