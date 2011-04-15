Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/04/2017
10:47

За три года поставки импортного продовольствия в РФ сократились почти в два раза, заявил А.Ткачев

За три года поставки импортного продовольствия сократились почти в два раза. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на совещании у Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства по вопросу "Об итогах импортозамещения в АПК", говорится в сообщении Минсельхоза.

Министр отметил, что ограничение поставок продовольствия и системная поддержка отрасли позволили за три года увеличить объемы сельхозпроизводства более чем на 11%. "За последние три года поставки импортного продовольствия сократились почти в два раза с 43 до 25 млрд долларов", - сообщил А.Ткачев.

По словам министра, наибольший интерес сегодня инвесторы проявляют к мясному и молочному животноводству, тепличному овощеводству, закладке садов и виноградников. С 2013 года отобрано и просубсидировано более 850 инвестиционных проектов почти на 330 млрд руб. кредитных средств.

Наиболее существенные результаты достигнуты в мясной отрасли. Доля импорта в потреблении свинины с 2013 года сократилась в 3 раза, мяса птицы - в 2.5 раза.

Министр подчеркнул, что сегодня Россия не только полностью обеспечивает себя зерном, маслом, сахаром, картофелем, но и активно поставляет свою продукцию на внешние рынки. Экспорт продовольствия достиг $17 млрд.

Несмотря на самообеспеченность по ряду направлений, РФ продолжает импортировать существенные объемы молочной продукции, говядины, овощей и фруктов. Так, доля российской молочной продукции в потреблении составляет - 81%, говядины - 80%. Тепличными овощами и фруктами Россия обеспечена пока лишь на 30%. Именно по этим позициям необходимо существенно увеличить темпы производства.

"В два раза с 2013 года сократился ввоз овощей, при этом их производство увеличилось на 30%. За последние три года темпы закладки садов увеличились в среднем в 1.5 раза, за этот период сбор плодов и ягод вырос на 14%", - обозначил министр сельского хозяйства.

Еще одним направлением работы по наполнению внутреннего рынка страны отечественными продуктами является снижение зависимости от зарубежной селекции и генетики.

Минсельхоз России проводит большую работу по данному направлению, в результате этого, за три года объем завезенных семян в целом снизился на 9%, в том числе импорт семян картофеля сократился на 30%, овощей - более чем на 44%.

Что касается животноводства, то Россия обеспечена племенным поголовьем свиней и мясного скота. За последние три года импорт молочного скота сократился на 40%.

Глава Минсельхоза рассказал, что для стимулирования работы отрасли предусмотрено возмещение затрат на строительство селекционных центров. На сегодняшний день уже получили поддержку первые 10 селекционно-семеноводческих и 4 селекционно-генетических центров.

В своем выступлении А.Ткачев обратил внимание на дополнительный фактор роста аграрной экономики как девальвация рубля. Она создала выгодную ценовую конъюнктуру на всю сельхозпродукцию и повысила доходность аграрного бизнеса.

Однако в начале текущего года тенденция изменилась и курс рубля заметно укрепился, что негативно влияет на аграрный рынок. Прежде всего, растет импорт в страну. Только за два месяца экспорт продовольствия и сельхозпродукции вырос на 13%.

При этом по итогам года экспорт сельхозпродукции может сократиться на 20% до $14 млрд.

"AK&M" от 27.04.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100