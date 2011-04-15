За три года поставки импортного продовольствия в РФ сократились почти в два раза, заявил А.Ткачев

За три года поставки импортного продовольствия сократились почти в два раза. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на совещании у Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства по вопросу "Об итогах импортозамещения в АПК", говорится в сообщении Минсельхоза.



Министр отметил, что ограничение поставок продовольствия и системная поддержка отрасли позволили за три года увеличить объемы сельхозпроизводства более чем на 11%. "За последние три года поставки импортного продовольствия сократились почти в два раза с 43 до 25 млрд долларов", - сообщил А.Ткачев.



По словам министра, наибольший интерес сегодня инвесторы проявляют к мясному и молочному животноводству, тепличному овощеводству, закладке садов и виноградников. С 2013 года отобрано и просубсидировано более 850 инвестиционных проектов почти на 330 млрд руб. кредитных средств.



Наиболее существенные результаты достигнуты в мясной отрасли. Доля импорта в потреблении свинины с 2013 года сократилась в 3 раза, мяса птицы - в 2.5 раза.



Министр подчеркнул, что сегодня Россия не только полностью обеспечивает себя зерном, маслом, сахаром, картофелем, но и активно поставляет свою продукцию на внешние рынки. Экспорт продовольствия достиг $17 млрд.



Несмотря на самообеспеченность по ряду направлений, РФ продолжает импортировать существенные объемы молочной продукции, говядины, овощей и фруктов. Так, доля российской молочной продукции в потреблении составляет - 81%, говядины - 80%. Тепличными овощами и фруктами Россия обеспечена пока лишь на 30%. Именно по этим позициям необходимо существенно увеличить темпы производства.



"В два раза с 2013 года сократился ввоз овощей, при этом их производство увеличилось на 30%. За последние три года темпы закладки садов увеличились в среднем в 1.5 раза, за этот период сбор плодов и ягод вырос на 14%", - обозначил министр сельского хозяйства.



Еще одним направлением работы по наполнению внутреннего рынка страны отечественными продуктами является снижение зависимости от зарубежной селекции и генетики.



Минсельхоз России проводит большую работу по данному направлению, в результате этого, за три года объем завезенных семян в целом снизился на 9%, в том числе импорт семян картофеля сократился на 30%, овощей - более чем на 44%.



Что касается животноводства, то Россия обеспечена племенным поголовьем свиней и мясного скота. За последние три года импорт молочного скота сократился на 40%.



Глава Минсельхоза рассказал, что для стимулирования работы отрасли предусмотрено возмещение затрат на строительство селекционных центров. На сегодняшний день уже получили поддержку первые 10 селекционно-семеноводческих и 4 селекционно-генетических центров.



В своем выступлении А.Ткачев обратил внимание на дополнительный фактор роста аграрной экономики как девальвация рубля. Она создала выгодную ценовую конъюнктуру на всю сельхозпродукцию и повысила доходность аграрного бизнеса.



Однако в начале текущего года тенденция изменилась и курс рубля заметно укрепился, что негативно влияет на аграрный рынок. Прежде всего, растет импорт в страну. Только за два месяца экспорт продовольствия и сельхозпродукции вырос на 13%.



При этом по итогам года экспорт сельхозпродукции может сократиться на 20% до $14 млрд.



"AK&M" от 27.04.2017