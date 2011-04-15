Депутаты Госдумы предлагают увеличить до 600 тыс. руб. предельную сумму закупки лекарств у единственного поставщика

В Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству поступил инициированный группой депутатов законопроект "О внесении изменений в часть 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В проекте предложено увеличить с 200 тыс. до 600 тыс. руб. предельную сумму закупки у единственного поставщика лекарственных препаратов, назначаемых пациенту врачебной комиссией при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям).



Речь, в частности, идет о препаратах для онкологических больных. Как отмечено в пояснительной записке, стоимость одной упаковки такого лекарства может достигать 250-500 тыс. руб.



Закупка у единственного поставщика позволяет без проведения длительных конкурсных процедур приобретать препарат по прямому договору в течение одного дня. Это избавляет больных от долгого ожидания жизненно важных лекарств, подчеркивается в сообщении.







"AK&M" от 27.04.2017