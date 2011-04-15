СОГАЗ приобрёл крупнейшую перестраховочную ёмкость на рынке. Об этом говорится в сообщении СОГАЗа.



Ёмкость программы по договорам в российской валюте, составляющим основную часть портфеля СОГАЗа, увеличена с 11.5 млрд до 15 млрд руб. и является крупнейшей на российском рынке, подчёркивается в сообщении.



По договорам, заключенным в иностранной валюте, предусмотрено автоматическое покрытие рисков в размере $240 млн или 200 млн евро. Собственное удержание (приоритет) СОГАЗа в зависимости от валюты оригинального договора установлено по соответствующим секциям в размере 750 млн руб., $15 млн, 10 млн евро по каждому страховому случаю.



Перестраховочное покрытие распространяется на все виды имущественных рисков, в том числе на риски поломок машин и перерыва в производстве, и обеспечивает перестраховочную защиту для ключевых корпоративных клиентов СОГАЗа в нефтегазовой сфере, электроэнергетике, нефтехимии, металлургии и других областях.



Участниками облигаторного договора перестрахования являются более 20 ведущих международных страховых и перестраховочных компаний. При этом не менее 84.2% от общего лимита ответственности по облигаторной программе перестраховано в компаниях с международным рейтингом финансовой устойчивости не ниже "A-" по шкале Standard & Poor's и A. M. Best. Лидером перестраховочной программы выступает компания SCOR.



До последнего времени лимиты облигаторной программы перестрахования имущественных рисков СОГАЗа составляли 11.5 млрд руб., $225 млн и 150 млн евро.



Страховая группа "СОГАЗ" объединяет страховые компании ОАО "СОГАЗ", СК "Транснефть", ООО "Страховая компания "СК АЛРОСА", АО СК "СОГАЗ-МЕД", ООО СК "СОГАЗ-ЖИЗНЬ", ООО "СОТ-ТРАНС", SOVAG (Германия), "SOGAZ a.d.o. Novi Sad" (Сербия), Международный медицинский центр "СОГАЗ", сервисную медицинскую компанию ООО "СОГАЗ-Медсервис". Региональная сеть группы включает более 800 подразделений и офисов продаж.



Чистая прибыль Группы "СОГАЗ" в 2016 году по МСФО выросла на 7% до 23.6 млрд руб. по сравнению с 2015 годом. Совокупные сборы увеличились на 13%, Активы Группы достигли 278.4 млрд руб. (+14%).



"AK&M" от 27.04.2017