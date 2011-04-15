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27/04/2017
13:06

Объём производства УралХима в I квартале вырос на 2%

Выпуск товарной продукции предприятиями Уралхима по итогам I квартала 2017 года составил 1.6 млн т, что на 2% выше показателя аналогичного периода предыдущего года. Об этом говорится в сообщении УралХима.

Снижение выпуска аммиачной селитры на 15 тыс. т в I квартале связано с перераспределением слабой азотной кислоты на выпуск нитрата кальция, подчёркивается в сообщении.

Увеличение производства сложных удобрений на 43 тыс. т (24%) произошло в результате переориентации мощностей "ВМУ", ранее производивших фосфорные удобрения, выпуск которых, соответственно, снизился на 26%.

ОАО "ОХК "УралХим" (ИНН 7703647595) - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями по производству более 2.5 млн т аммиачной селитры, 2.8 млн т аммиака, 0.8 млн т моно- и диаммоний фосфата, 0.8 млн т сложных удобрений, 1.2 млн т карбамида в год. ОХК "УралХим" занимает второе место в мире и первое в России по производству аммиачной селитры. В составе основных производственных активов компании - филиал "Азот" (Березники, Пермский край), ОАО "Минеральные удобрения" (Пермь), ОАО "Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината" (Кировская область), ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" (Московская область).


"AK&M" от 27.04.2017
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