Транснефть разместила облигации выпуска БО-07 объёмом 17 млрд руб.

ПАО "Транснефть" 26 апреля завершило размещение облигаций выпуска БО-07 объёмом 17 млрд руб. Как говорится в сообщении компании, фактически размещено 100% выпуска.



Выпуск, размещённый по открытой подписке, включает 17 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. каждая. Срок обращения - 10 лет. Цена размещения равна номиналу. Идентификационный номер выпуска - 4B02-07-00206-A от 15 марта 2010 года. Ставки 1-14 купонов равны 8.75% годовых. Андеррайтер - АО "Сбербанк КИБ". Преимущественное право приобретения облигаций, а также возможность их досрочного погашения по выпуску не предусмотрены.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.102 млн руб., выпущено 5546847 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб. Государство владеет 78.1057% (100% голосующих) акций Транснефти. Привилегированные акции принадлежат частным лицам.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" за 2016 год по МСФО выросла на 62.39% до 232.907 млрд руб. со 143.427 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3.98% до 848.134 млрд руб. с 815.652 млрд руб., операционная прибыль - на 9.89% до 279.694 млрд руб. с 254.515 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 82.07% до 301.422 млрд руб. со 165.553 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Транснефть" за 2016 год по РСБУ увеличилась в 2.39 раза до 30.607 млрд руб. с 12.801 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 6.1% до 803.084 млрд руб. с 756.936 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.35 раза до 48.998 млрд руб. с 20.857 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 19.97 раза до 36.909 млрд руб. с 1.849 млрд руб.









"AK&M" от 27.04.2017