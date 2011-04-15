Кипрская AIM Capital SE приобрела 75.468% уставного капитала Мурманского морторгпорта

Компания AIM Capital SE (Кипр) 24 апреля приобрела 75.468% уставного капитала ПАО "Мурманский морской торговый порт" (ММТП). Об этом говорится в сообщении порта.



AIM Capital владеет указанной долей косвенно, через подконтрольные Suek Holdings Ltd и АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК).



В то же время компания Madake Enterprises Company Limited (Кипр) прекратила участие в ММТП, обнулив долю в его уставном капитале с 75.468%.



ПАО "Мурманский морской торговый порт" (ИНН 5190400349), созданное в 1994 году, является вторым по величине портом (после Санкт-Петербургского) северо-западной части России. Уставный капитал порта составляет 227.373 млн руб. и состоит из 113160 обыкновенных и 37718 привилегированных акций номиналом 1.507 тыс. руб.



Чистая прибыль ММТП за 2016 год по МСФО выросла на 66.74% до 5.604 млрд руб. с 3.361 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.06% до 7.733 млрд руб. с 7.652 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 7.51% до 4.237 млрд руб. с 3.941 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 53.51% до 6.587 млрд руб. с 4.291 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ММТП за 2016 год по РСБУ выросла на 22.46% до 3.839 млрд руб. с 3.135 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.72% до 7.043 млдр руб. с 6.924 млрд руб., прибыль от продаж - на 4.29% до 3.816 млрд руб. с 3.659 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 18.27% до 4.719 млрд руб. с 3.99 млрд руб.









AK&M "Рынок слияний и поглощений"