Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/04/2017
14:47

ФАС разработала комплаенс для предприятий ОПК

ФАС разработала комплаенс для предприятий ОПК, говорится в сообщении антимонопольной службы.

Документ разработан совместно с ГК "Ростех", ГК "Росатом", ГК "Роскосмос", ПАО "ОАК", АО "ОСК" и Минпромторгом.

Методические рекомендации по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность (комплаенс) разработаны для организаций оборонно-промышленного комплекса и исполнителей гособоронзаказа.

Внедрение правил внутреннего контроля позволит снизить риски нарушения организациями требований законов "О защите конкуренции", "О государственном оборонном заказе", "О контрактной системе", "О закупках", обеспечить профилактику и предупреждение таких нарушений, полагает ФАС.


"AK&M" от 27.04.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100