ФАС разработала комплаенс для предприятий ОПК, говорится в сообщении антимонопольной службы.



Документ разработан совместно с ГК "Ростех", ГК "Росатом", ГК "Роскосмос", ПАО "ОАК", АО "ОСК" и Минпромторгом.



Методические рекомендации по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность (комплаенс) разработаны для организаций оборонно-промышленного комплекса и исполнителей гособоронзаказа.



Внедрение правил внутреннего контроля позволит снизить риски нарушения организациями требований законов "О защите конкуренции", "О государственном оборонном заказе", "О контрактной системе", "О закупках", обеспечить профилактику и предупреждение таких нарушений, полагает ФАС.





"AK&M" от 27.04.2017