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27/04/2017
15:27

Сбербанк в первый день продаж получил заявки объёмом 912 млн руб. на покупку "народных" ОФЗ

Сбербанк в первый день продаж, 26 апреля, получил заявки объёмом 912 млн руб. на покупку ОФЗ для физических лиц. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Общее число клиентов, подавших заявки на приобретение облигаций, составило на конец дня около 1 тыс., средний размер заявки на текущий момент - 0.9 млн руб.

При сохранении спроса на текущем уровне облигации объёмом 7.5 млрд руб., по оценке Сбербанка, будут размещены в ближайший месяц, количество клиентов может составить десятки тысяч.

Напомним, Сбербанк и ВТБ24 с 26 апреля 2017 года начали продавать облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н).

Объём выпуска составляет 15 млрд руб. Он включает 15 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Дата окончания размещения облигаций - 25 октября 2017 года. Ставка первого купона составит 7.5% годовых, второго - 8%, третьего - 8.5%, четвёртого - 9%, пятого 10%, шестого - 10.5%. Дата погашения облигаций - 29 апреля 2020 года.

Минимальное количество облигаций, доступных для приобретения одним физлицом по каждому поручению, поданному агенту - 30 ценных бумаг. Максимальное количество облигаций, которым может владеть одно физлицо - 15 тыс. ценных бумаг.


"AK&M" от 27.04.2017
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