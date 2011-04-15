Московский метрополитен 27 апреля и 3 мая изменит режим работы ряда станций в связи с репетицией военного парада, посвящённого Дню Победы. Об этом говорится в сообщении метрополитена.



В эти дни с 19:00 и до окончания репетиции станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и для пересадки пассажиров.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.



Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



Больше половины станций метро испытывают суммарную суточную нагрузку более 50 тыс. пассажиров. Самыми загруженными являются станции "Выхино", "Юго-Западная", "Новогиреево", "ВДНХ", "Кузьминки", "Речной вокзал", "Тушинская", "Щёлковская", "Китай-город".





"AK&M" от 27.04.2017