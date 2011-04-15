Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ превысил 327 млрд руб.

Объём розничного кредитного портфеля ВТБ в I квартале текущего года вырос до 327 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Более половины выданных займов приходится на потребительские кредиты. За первые три месяца клиенты оформили свыше 42 тыс. кредитов наличными более чем на 24 млрд руб., что на 37% выше, чем за аналогичный период 2016 года. Портфель кредитов наличными показал рост более 4%, превысив 197 млрд руб. Портфель кредитных карт на 1 апреля достиг 19 млрд руб., рост с начала года - 2.3%.



В рамках ипотечного кредитования за три месяца банк выдал более 4.5 тыс. кредитов на 11 млрд руб., что на 33% выше, чем за аналогичный период 2016 года. Портфель за январь-март вырос на 4% до 110 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ Группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ в 2016 году по МСФО выросла до 51.6 млрд руб. с 1.7 млрд руб. годом ранее. Чистые процентные доходы ВТБ в 2016 составили 415 млрд руб.





"AK&M" от 27.04.2017