Ингосстрах застраховал риски бурового подрядчика "КЦА Дойтаг Дриллинг ГмбХ" на $10 млн

СПАО "Ингосстрах" застраховало риски бурового подрядчика "КЦА Дойтаг Дриллинг ГмбХ" на $10 млн. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Согласно договору страхования возмещению подлежат расходы по восстановлению контроля над скважиной, на повторное бурение и восстановление скважины, а также другие расходы. Договор заключен сроком на 1 год.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 27.04.2017