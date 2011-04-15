Американские политические династии конкурируют за бейсбольную команду

Две наиболее выдающиеся династии политиков-республиканцев в США - династии Бушей и Ромни - ведут конкурентную борьбу за право приобрести бейсбольную команду Майами Марлинс. Об этом говорится в сообщении Financial Times.



Консорциум инвесторов, возглавляемый бывшим губернатором Флориды и кандидатом в президенты США Джебом Бушем и бывшим бейсболистом Дереком Джитером, близок к подписанию соглашения о покупке клуба у его владельца Джеффри Лориа, отмечается в сообщении со ссылкой на источники, осведомлённые о ходе переговоров.



Однако те же источники сообщили о наличии конкурирующего предложения со сотороны Тагга Ромни, сына бывшего губернатора Массачусетса и кандидата в президенты США Митта Ромни.



Со стороны Бушей за актив продавцу было предложено приблизительно $1.3bn, однако окончательное решение о принятии именно этого предложения ещё не принято.



Камнем преткновения является вопрос, сможет ли консорциум, возглавляемый семьёй Бушей, профинансировать сделку, сообщили два источника.



"Буш, возможно поторопился", - отметил один из них, назвав предложение со стороны Ромни, "возможно, более заслуживающим доверия".



Комиссар бейсбола Роб Манфред 25 апреля подтвердил наличие нескольких предложений по покупке бейсбольного клуба, ни одно из которых Джеффри Лориа ещё не принял. "Одно из них сделано группой Буша-Джитера. Когда решение о выборе инвестора будет сделано, мы его обнародуем", - отметил он.



Один из экспертов по сделкам в спорте заявил, что удивлён огромной суммой, предложенной за Майами Марлинс, учитывая, что команда является убыточной и в последнее время испытывает трудности различного характера.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"