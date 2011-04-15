Председателем Наблюдательного совета Московской Биржи вновь избран А.Кудрин

Председателем Наблюдательного совета Московской Биржи вновь избран Алексей Кудрин. Об этом говорится в сообщении биржи.



Совет сформировал персональный состав и определил председателей комиссий (по стратегическому планированию, по бюджету, по назначениям и вознаграждениям, по аудиту, по управлению рисками, по технической политике).



В Наблюдательный совет Московской Биржи вошли 12 директоров, шесть из которых признаны соответствующими критериям независимости: Олег Вьюгин, Мария Гордон, Юрий Денисов, Анатолий Карачинский, Данкэн Патэрсон, Райнер Рисс.



ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" - крупнейшая в России по объёму торгов и по количеству клиентов биржа, которая играет ключевую роль в развитии российского финансового сектора. На Московской Бирже участникам доступна полная инфраструктура по торговле акциями, облигациями, валютой, инвестиционными паями, товарами, производными финансовыми инструментами на все виды активов.



Чистая прибыль Московской Биржи за 2016 год по МСФО снизилась на 9.6% до 25.18 млрд руб. по сравнению с 2015 годом. Операционные доходы снизились на 5.3% до 43.57 млрд руб., комиссионный доход биржи увеличился на 11.3% до 19.8 млрд руб., операционные расходы выросли на 8.8% до 12.26 млрд руб., показатель EBITDA уменьшился на 8 до 33.6 млрд руб.





"AK&M" от 27.04.2017