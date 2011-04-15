ВТБ24 получил заявки объёмом 800 млн руб. на "народные" ОФЗ

ВТБ24 по состоянию на 10.00 МSК 27 апреля принял около 700 заявок на сумму около 800 млн руб. на приобретение по ОФЗ для физических лиц. Средний чек составил 1.1 млн руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Из числа обратившихся: 70% - мужчины, 30% - женщины. Регионом-лидером по числу обращений остаётся Москва и область - 37% от общего числа. На втором месте - Санкт-Петербург и Ленобласть - 16.5%. Далее следуют Самара (3%), Казань и Уфа (2.5%), Саратов, Череповец, Ставрополь (2%).



Всего ВТБ24 планирует разместить ОФЗ на 7.5 млрд руб. меньше чем за полгода и привлечь около 30 тыс. клиентов.



Напомним, Сбербанк и ВТБ24 с 26 апреля 2017 года начали продавать облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н).



Объём выпуска составляет 15 млрд руб. Он включает 15 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Дата окончания размещения облигаций - 25 октября 2017 года. Ставка первого купона составит 7.5% годовых, второго - 8%, третьего - 8.5%, четвёртого - 9%, пятого 10%, шестого - 10.5%. Дата погашения облигаций - 29 апреля 2020 года.



Минимальное количество облигаций, доступных для приобретения одним физлицом по каждому поручению, поданному агенту - 30 ценных бумаг. Максимальное количество облигаций, которым может владеть одно физлицо - 15 тыс. ценных бумаг.





"AK&M" от 27.04.2017