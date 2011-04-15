Volkswagen может продать производителя мотоциклов Ducati

Volkswagen (VW) рассматривает возможность продажи итальянского производителя мотоциклов Ducati c целью переоценки своих активов после "дизельного скандала". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.



В настоящее время Volkswagen пытается сократить расходы в целом по группе, в том числе путём сокращения тысяч рабочих мест. Концерн дал поручение инвестиционно-консалтинговой компании Evercore оценить подходящие варианты переоценки активов, в числе которых значится и продажа бренда Ducati.



С учётом прибыли до выплаты налогов, амортизации и процентов в 100 млн евро, стоимость Ducati может достигнуть 1.5 млрд евро, что сопоставимо с капитализацией компании Ferrari.



Ducati был приобретён входящей в Volkswagen компанией Audi в 2012 году за 860 млн евро. Окончательного решения о продаже Ducati в концерне ещё не принято.



Volkswagen AG - крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят такие известные марки, как Lamborghini, Bentley, Bugatti. В 2009 году Volkswagen приобрёл 49.9% акций Porsche AG, слияние с которой завершилось в 2010 году. Компания занимается выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania. Штаб-квартира Volkswagen расположена в Вольфсбурге. Дочерняя структура компании в РФ - "Фольксваген Груп Рус" - в 2007 году запустила завод в Калуге проектной мощностью 150 тыс. автомобилей в год.



Мировые продажи автомобилей Volkswagen в январе-марте 2017 года снизились на 0.5% до 2.495 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, продажи в России выросли на 3.8% до 37.7 тыс.





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