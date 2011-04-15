Объём жилищного строительства в РФ в I квартале сократился на 15.8% до 13.1 млн кв. м

РФ в I квартале 2017 года введено в эксплуатацию 205.2 тыс. квартир общей площадью 13.1 млн кв. м - на 15.8% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 8.9% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Санкт-Петербурге - 8.5%, Краснодарском крае - 8%, Ленинградской области - 6.5%, Республике Татарстан - 5%, Ростовской области - 3.5%, Республике Башкортостан - 3.1%, Москве - 2.5%, Самарской области - 2.2%, Новосибирской области - 2.1%, Удмуртской Республике и Нижегородской области - по 1.9%. В этих субъектах РФ построено чуть больше половины общей площади жилья, введенной в России.



Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в I квартале 2017 года наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с I кварталом 2016 года в Москве - на 59%, Нижегородской области - на 26.6%, Новосибирской области - на 21%, Республике Башкортостан - на 17.1%, Краснодарском крае - на 7.9%, Московской области - на 7.5%, Ленинградской области - на 1.3%.



В I квартале 2017 года индивидуальными застройщиками введено 37.4 тыс. жилых домов общей площадью 4.8 млн кв. м, что составило 76.5% к I кварталу 2016 года. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России - 36.7%; в республиках Алтай, Дагестан, Белгородской, Новгородской и Ульяновской областях - от 90.5% до 93.5%, в Чеченской Республике, Еврейской автономной области, Магаданской области и Ненецком автономном округе - 100%.





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