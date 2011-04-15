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28/04/2017
10:58

Банк России выявил факт манипулирования рынком ценных бумаг

Банк России установил факт манипулирования рынком ценных бумаг, осуществленного Владимиром Гревцевым, ООО "ФинЭко" и Инвестбанком "БЗЛ" (участники). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

По данным ЦБ, В.Гревцев в 2014-2015 годах регулярно совершал серии операций с низколиквидными финансовыми инструментами с ООО "ФинЭко" и Инвестбанком "БЗЛ", получая гарантированную прибыль за счет нанесения участникам прямого убытка.

Были установлены множественные взаимосвязи между В.Гревцевым и участниками и наличие у В.Гревцева физического доступа к торговым терминалам участников.

Доход, полученный В.Гревцевым в результате указанных операций, составил свыше 4 млн руб., что согласно Уголовному кодексу РФ соответствует крупному размеру дохода.

Системность операций между В.Гревцевым и участниками, а также установленные в ходе проверки взаимосвязи свидетельствуют о наличии предварительного соглашения при заключении данных сделок, подчеркивает ЦБ.

При этом параметры торгов ценными бумагами в результате совершения сделок между указанными лицами и в связи с низкой ликвидностью финансовых инструментов существенно отклонились.

Банк России принял решение об аннулировании аттестата специалиста финансового рынка, выданного В.Гревцеву. Материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы.


"AK&M" от 28.04.2017
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