ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "СИБЭС"

Банк России 28 апреля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "СИБЭС". Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Текущее состояние банка характеризовалось наличием критически повышенных рисков, связанных с рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением "схемных" сделок с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам, подчёркивает ЦБ.



В деятельности банка установлено проведение "фиктивных" операций по замене активов, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и реального финансового положения банка. В недобросовестных действиях руководства и собственников кредитной организации, выражавшихся в выводе активов, манипулировании отчетными данными и игнорировании требований надзорного органа о формировании адекватных принимаемым рискам резервов на возможные потери, усматриваются признаки её преднамеренного банкротства. Кроме того, в текущем году бизнес банка в значительной степени был ориентирован на проведение сомнительных транзитных операций клиентов с незначительной налоговой нагрузкой, заявляет Банк России.



ЦБ неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения.



В связи с установлением фактов существенной недостоверности отчётных данных кредитной организации соответствующие материалы будут направлены Банком России в Следственный комитет РФ.



В банк назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



Банк "СИБЭС" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".



По величине активов кредитная организация на 1 апреля 2017 года занимала 352-е место в банковской системе Российской Федерации.











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