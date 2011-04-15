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28/04/2017
12:19

ЦБ РФ отозвал лицензию у "Международного строительного банка"

Банк России 28 апреля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка "Международный строительный банк" (МСБ, Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Проблемы у МСБ возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. При этом в деятельности банка прослеживались недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и проведении "схемных" операций, направленных на сокрытие реального уровня кредитного риска, подчёркивает ЦБ.

Вследствие возникновения острого дефицита ликвидности МСБ фактически утратил способность выполнять в полном объёме свои обязательства перед кредиторами.

Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения и запреты на осуществление отдельных операций.

В МСБ назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По величине активов МСБ на 1 апреля 2017 года занимал 423-е место в банковской системе Российской Федерации. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.



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