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28/04/2017
12:24

BP продаст 50% в китайской компании Secco подразделению Sinopec за $1.68 млрд

Компания BP заключила соглашение о продаже одного из своих крупнейших активов в Китае компании Sinopec за $1.68 млрд. Об этом говорится в сообщении Financial Times.

Речь идёт о продаже 50% доли в Secco Petrochemical (Шанхай). Покупателем выступит компания China Petroleum & Chemical Corporation, 100% дочерняя структура Sinopec (партнёра BP по СП).

Сделка продиктована потребностью BP в средствах для осуществления компенсационных выплат за взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в 2010 году. В частности, в этом году компании необходимо аккумулировать $5.5 млрд от продажи активов.

Данная сделка означает окончательный выход BP из некогда крупнейшего сегмента её нефтехимического бизнеса - производство олефинов и продуктов их переработки, используемых для изготовления пластиковой продукции.

BP продала основную часть своего бизнеса по производству олефиновых и продуктов их переработки в 2005 году британской нефтехимической компании Ineos, контролируемой Джимом Рэтклиффом.

В настоящее время BP сосредоточила свой нефтехимический бизнес на двух направлениях: производство ацетилов, используемых для изготовления красок и растворителей, и производство очищенной терефталевой кислоты, используемой в изготовлении полиэстера.

У BP остаются интересы в 15 нефтехимических предприятиях по всему миру, но Secco был крупнейшим из этих активов по производственной мощности, отмечается в сообщении. В 2016 году компания получила от этого актива $301 млн прибыли.

Президент BP China Сяопин Ян, заявил, что компания продолжает работать на китайском рынке, несмотря на продажу Secco. "В перспективе мы планируем продолжать инвестиции в китайские активы, имеющие наибольший потенциал роста для BP", - отметил он.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

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