ЦБ РФ отозвал лицензию у Владпромбанка

Банк России 28 апреля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Владпромбанка (Владимир). Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Владпромбанк на протяжении длительного периода находился в поле зрения Банка России вследствие реализации банком различных схем сомнительных операций клиентов, в том числе осуществляемых по счетам компаний, бизнес которых связан со сделками с драгоценными металлами, подчёркивает ЦБ.



Высокая вовлечённость Владпромбанка в проведение тех или иных сомнительных операций в условиях неоднократного применения надзорным органом мер, направленных на исключение участия банка в обслуживании отдельных сегментов теневого рынка, свидетельствовала об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности, говорится в сообщении.



Во Владпромбанк назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



Владпромбанк - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".



По величине активов Владпромбанк на 1 апреля 2017 года занимал 287-е место в банковской системе РФ.





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