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28/04/2017
12:55

Группа "Черкизово" закрыла сделку по приобретению компании "НАПКО" за 4.872 млрд руб.

Группа "Черкизово" закрыла сделку по приобретению компании "НАПКО". Итоговая стоимость сделки составила 4.872 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Черкизово".

В состав приобретённых активов вошли земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 147 тыс. га, расположенные в Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях. В 2016 году на этих землях "НАПКО" произвела 250 тыс. т зерновых культур. В результате сделки общий банк сельскохозяйственных земель "Черкизово" увеличился до 287 тыс. га. Кроме того, в рамках сделки "Черкизово" приобрело производственную инфраструктуру для возделывания и хранения зерновых.

В рамках сделки "Черкизово" взяло на себя долг "НАПКО", который на 31 марта 2017 года составил 751 млн руб.

ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи. GDR группы торгуются на Лондонской фондовой бирже, обыкновенные акции - на Московской Бирже.

Чистая прибыль ПАО Группа "Черкизово" по МСФО за 2016 год упала на 68% до 1.919 млрд руб. с 6.007 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 7% до 82.417 млрд руб. с 77.032 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 7% до 17.855 млрд руб. с 19.149 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 19% до 10.282 млрд руб. с 12.63 млрд руб.


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