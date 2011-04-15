ЦБ назначил временную администрацию в банк "Спурт" и ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца. Об этом говорится в сообщении регулятора.



Функции временной администрации сроком на шесть месяцев возложены на Агентство по страхованию вкладов.



На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления АКБ "Спурт", приостановлены.



Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.



Ухудшение финансового положения банка обусловлено значительным оттоком денежных средств клиентов юридических и физических лиц, спровоцированным, в том числе информационными атаками через социальные сети. На начальном этапе снижения ликвидности банку удавалось выполнять принятые на себя обязательства за счет реализации ликвидных активов. В дальнейшем реализация активов была затруднена в связи с участием банка в финансировании крупного инвестиционного проекта на предприятиях, подконтрольных руководителю банка. Объем финансирования данного проекта почти в 3 раза превышал величину его собственных средств (капитала), при этом данный факт маскировался банком путём использования различных схем с участием технических компаний. В результате значительные денежные средства кредиторов и вкладчиков оказались иммобилизованы в не приносящие доходы долгосрочные инвестиции, а реализация самого инвестиционного проекта затянулась из-за нехватки финансирования, заявляет ЦБ.



Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Выплаты вкладчикам АКБ "Спурт" начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Порядок выплаты страхового возмещения будет определён АСВ.









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