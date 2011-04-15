ФПК завершила размещение облигаций выпуска 001P-01 объёмом 5 млрд руб.

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) 27 апреля завершило размещение облигаций выпуска 001P-01 объёмом 5 млрд руб. Как говорится в сообщении ФПК, фактически размещено 100% выпуска.



Выпуск, размещённый по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объёмом 50 млрд руб., включает 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения - 10 лет. Цена размещения равна номиналу. Идентификационный номер программы - 4-55465-E-001P-02E от 30 марта 2017 года. Идентификационный номер выпуска - 4B02-01-55465-E-001P от 25 апреля 2017 года. Ставки 1-11 купонов равны 8.8% годовых. Преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрено. Андеррайтер - АО "ВТБ Капитал".



АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, ИНН 7708709686, дочернее предприятие ОАО "РЖД") начало хозяйственную деятельность 1 апреля 2010 года. ФПК создана согласно программе структурной реформы на железнодорожном транспорте и концепции реформирования пассажирского комплекса дальнего следования.



Чистая прибыль ФПК за 2016 год по МСФО выросла на 30.77% до 9.723 млрд руб. с 7.435 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 11.44% до 201.553 млрд руб. со 180.857 млрд руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 7.45% до 14.639 млрд руб. с 13.624 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 32.41% до 13.301 млрд руб. с 10.045 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ФПК за 2016 год по РСБУ увеличилась в 37.47 раза до 5.287 млрд руб. со 141.082 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 11.02% до 201.211 млрд руб. со 181.232 млрд руб., убыток от продаж сократился в 3.03 раза до 5.859 млрд руб. с 17.755 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 3.49 раза до 8.468 млрд руб. с 2.429 млрд руб.

























"AK&M" от 28.04.2017