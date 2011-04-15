Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/04/2017
13:58

Годовая инфляция на 24 апреля составила 4.2-4.3%, ЦБ

Годовая инфляция приблизилась к целевому уровню и на 24 апреля составила 4.2-4.3%. Об этом говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров, который принял решение снизить ключевую ставку до 9.25% с 9.75% годовых.

В марте продолжилось замедление роста цен по всем основным группам товаров и услуг. Существенный вклад в замедление инфляции внесло укрепление рубля на фоне относительно высоких цен на нефть, сохранения интересов внешних инвесторов к вложениям в российские активы, а также снижения страновой премии за риск. Показатели месячной инфляции с исключением сезонности в феврале и марте сохранялись на низком уровне. В эти месяцы сложилась нехарактерно низкая для данного времени года продовольственная инфляция, чему способствовал высокий объем предложения, в том числе сформировавшийся в результате хорошего урожая 2015-2016 годов, подчёркивает ЦБ.

Вероятно, этот эффект будет исчерпан во II квартале, что подтверждают недельные оценки роста цен в апреле, отражающие его ускорение на плодоовощную продукцию. При этом, по оценке, инфляция остается на траектории снижения к целевому уровню 4% до конца 2017 года, говорится в сообщении.

В условиях заметного замедления инфляции в I квартале 2017 года инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно снизились. Однако эта тенденция может временно приостановиться на фоне сезонного повышения продовольственной инфляции, к динамике которой чувствительны инфляционные ожидания.

Дезинфляционное влияние внутреннего спроса сохраняется. Домашние хозяйства в основном продолжают придерживаться сберегательной модели поведения. При этом наметились признаки оживления потребительской активности. Потребительские расходы будут восстанавливаться постепенно в условиях слабой динамики реальных располагаемых доходов населения. Динамика потребительского кредитования не несёт инфляционных рисков, сообщает ЦБ.


AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100