Годовая инфляция на 24 апреля составила 4.2-4.3%, ЦБ

Годовая инфляция приблизилась к целевому уровню и на 24 апреля составила 4.2-4.3%. Об этом говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров, который принял решение снизить ключевую ставку до 9.25% с 9.75% годовых.



В марте продолжилось замедление роста цен по всем основным группам товаров и услуг. Существенный вклад в замедление инфляции внесло укрепление рубля на фоне относительно высоких цен на нефть, сохранения интересов внешних инвесторов к вложениям в российские активы, а также снижения страновой премии за риск. Показатели месячной инфляции с исключением сезонности в феврале и марте сохранялись на низком уровне. В эти месяцы сложилась нехарактерно низкая для данного времени года продовольственная инфляция, чему способствовал высокий объем предложения, в том числе сформировавшийся в результате хорошего урожая 2015-2016 годов, подчёркивает ЦБ.



Вероятно, этот эффект будет исчерпан во II квартале, что подтверждают недельные оценки роста цен в апреле, отражающие его ускорение на плодоовощную продукцию. При этом, по оценке, инфляция остается на траектории снижения к целевому уровню 4% до конца 2017 года, говорится в сообщении.



В условиях заметного замедления инфляции в I квартале 2017 года инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно снизились. Однако эта тенденция может временно приостановиться на фоне сезонного повышения продовольственной инфляции, к динамике которой чувствительны инфляционные ожидания.



Дезинфляционное влияние внутреннего спроса сохраняется. Домашние хозяйства в основном продолжают придерживаться сберегательной модели поведения. При этом наметились признаки оживления потребительской активности. Потребительские расходы будут восстанавливаться постепенно в условиях слабой динамики реальных располагаемых доходов населения. Динамика потребительского кредитования не несёт инфляционных рисков, сообщает ЦБ.





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