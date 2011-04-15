Совладелец "Русской медиагруппы" С.Кожевников может продать свои 22% акций холдинга

Совладелец "Русской медиагруппы" (РМГ) Сергей Кожевников может продать свою 22-процентную долю в радиохолдинге. Об этом сообщает RNS Сергей Кожевников.



Бизнесмен заявил изданию, что потерял "моральную привязанность" к компании.



"Если поступит хорошее предложение, я готов выйти из состава акционеров. Я не вижу для себя перспектив в плохо управляемой компании", - заявил он, отметив, что переговоры о продаже доли пока не ведутся. По словам С.Кожевникова, стоимость частот холдинга составляет $60-70 млн.



"Безусловно, я бы уже расстался с этим активом, потому что эмоциональной привязанности у меня сейчас нет. Но проблема в том, что у нас нет диалога со старшим акционером - более того, мы даже не знаем, кто именно является конечным бенефициаром акций РМГ. С кем вести переговоры?" - пояснил С.Кожевников.



В середине прошлого года стало известно о намерении ИФД "Капитал" продать 78% "Русской медиагруппы". Переговоры о продаже с ИФД вёл продюсер, основатель фонда "Федерация" Владимир Киселёв.



Позднее в интервью RNS В.Киселев заявлял, что может сам выступить покупателем РМГ - в зависимости от того, на кого банк даст кредит. "Берём кредит, покупаем РМГ - я, "Госконцерт", любая третья организация, на кого банк даст. И начинаем работать, выплачиваем кредит", - говорил он в начале сентября 2015 года, отвечая на вопрос, как будет структурирована сделка по покупке РМГ.



Официальной информации о закрытии сделки после этого не поступало, но в конце года в совет директоров РМГ вошли первый зампредправления ВТБ Василий Титов и супруга В.Киселёва Елена Север, а возглавил совет директоров медиахолдинга глава ФГУП "Госконцерт" Сергей Бунин.



В течение 2016 года С.Кожевников подал три иска против медиахолдинга, оспаривая различные решения топ-менеджмента. В частности, передачу 19% сейлз-хауса РМГ в собственность финдиректору РМГ Любови Маляревской. "Русская медиагруппа" также оспаривала в суде действия С.Кожевникова.



В пресс-службе РМГ не стали комментировать заявление С.Кожевникова. "Ни с какими предметными предложениями Сергей Кожевников к нам не обращался", - сообщил RNS глава совета директоров "Русской медиагруппы" Сергей Бунин, отказавшись от дальнейших комментариев.



В состав крупнейшего российского радиохолдинга "Русская медиагруппа" входят: "Русское Радио", "ХИТ FM", радио MAXIMUM, DFM, радио Monte Carlo, а также музыкальный телеканал RU.TV. По данным Mediascope, РМГ входит в пятерку крупнейших радиохолдингов в России по доле слушателей.



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