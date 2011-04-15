Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/04/2017
15:02

ЦБ ожидает роста ВВП РФ в 2017-2019 годах при консервативном сценарии динамики цен на нефть

Банк России ожидает роста ВВП РФ в 2017-2019 годах даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефть. Об этом говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров, который принял решение снизить ключевую ставку до 9.25% с 9.75% годовых.

По оценкам Банка России, восстановление экономики в I квартале продолжилось, ожидается увеличение инвестиций в основной капитал. Сохраняется положительная динамика промышленного производства, наблюдается снижение безработицы.

Рынок труда подстраивается к новым экономическим условиям при появлении признаков дефицита кадров в отдельных сегментах. Восстановительные процессы становятся более однородными по регионам. Данные опросов отражают улучшение настроений бизнеса и домашних хозяйств, что поддержит положительную экономическую динамику.

По оценкам Банка России, наблюдающийся годовой рост реальной заработной платы будет способствовать постепенному повышению потребительской активности. Это не создаст дополнительного проинфляционного давления в условиях увеличения предложения товаров и услуг.



"AK&M" от 28.04.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100