ЦБ ожидает роста ВВП РФ в 2017-2019 годах при консервативном сценарии динамики цен на нефть

Банк России ожидает роста ВВП РФ в 2017-2019 годах даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефть. Об этом говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров, который принял решение снизить ключевую ставку до 9.25% с 9.75% годовых.



По оценкам Банка России, восстановление экономики в I квартале продолжилось, ожидается увеличение инвестиций в основной капитал. Сохраняется положительная динамика промышленного производства, наблюдается снижение безработицы.



Рынок труда подстраивается к новым экономическим условиям при появлении признаков дефицита кадров в отдельных сегментах. Восстановительные процессы становятся более однородными по регионам. Данные опросов отражают улучшение настроений бизнеса и домашних хозяйств, что поддержит положительную экономическую динамику.



По оценкам Банка России, наблюдающийся годовой рост реальной заработной платы будет способствовать постепенному повышению потребительской активности. Это не создаст дополнительного проинфляционного давления в условиях увеличения предложения товаров и услуг.







"AK&M" от 28.04.2017