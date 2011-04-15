Режим работы ряда станций московского метро изменится 7 и 9 мая

Режим работы некоторых станций Московского метрополитена изменится 7 и 9 мая. Это будет связано с проведением парада на Красной площади и его генеральной репетиции. Также на режим работы повлияют массовые гулянья и праздничный салют. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.



7 мая с 07:00 до окончания репетиции парада, а также 9 мая с 07:00 до окончания праздничного шествия станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и для пересадки пассажиров.



Кроме того, 7 и 9 мая некоторое время будет ограничен выход со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" (в сторону Никольской улицы), "Китай-город" (в сторону улиц Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда). Ограничение будет действовать во время построения и прохождения колонн боевой техники по Тверской улице.



9 мая на станции "Парк Победы" вестибюль N 1 будет работать только на выход, а вестибюль N 2 - только на вход. С 12:00 до окончания праздничных мероприятий будет ограничен вход на станции "Парк Победы", "Кутузовская", "Киевская" Арбатско-Покровской, Кольцевой и Филёвской линий, а также "Белорусская" Замоскворецкой и Кольцевой линий.



Когда пройдёт праздничный салют и закончатся гулянья, ограничат вход пассажиров на станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Александровский сад", "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, а также "Боровицкая", "Лубянка", "Кузнецкий Мост", "Китай-город", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Парк культуры" Кольцевой и Сокольнической линий, "Октябрьская" Кольцевой и Калужско-Рижской линий, "Воробьевы горы", "Университет", "Спортивная".





"AK&M" от 28.04.2017