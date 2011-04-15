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28/04/2017
15:28

МВД выявило законспирированную сеть подпольных игорных клубов

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с подразделениями УМВД России и СУ СК России по Белгородской области пресекло деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в организации сети игорных заведений на территории Белгородской и Архангельской областей". Об этом говорится в сообщении МВД.

Выявлено порядка двадцати игровых клубов, действовавших в основном под видом организаций, осуществляющих брокерскую деятельность, а также установлены адреса офисов фирм и реквизиты юридических лиц, которые использовались в противоправной деятельности.

По имеющейся информации, лидеры группы "с нуля" организовывали игорные точки, налаживали их работу, а затем передавали управление своим сообщникам. Контроль за деятельностью клубов осуществлялся дистанционно. Управляющие ежедневно направляли электронные сообщения с указанием суммы выручки, а также отчёты о количестве клиентов. В дальнейшем деньги перечислялись на счета подконтрольных организаций, после чего распределялись между сообщниками.

Девять подозреваемых в организации игорного "бизнеса" задержаны. В отношении пяти фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четверых - домашний арест.


"AK&M" от 28.04.2017
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