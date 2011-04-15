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28/04/2017
15:46

В.Путин 2 мая проведёт переговоры с А.Меркель

Президент РФ Владимир Путин 2 мая в Сочи проведёт переговоры с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Лидеры обсудят текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Планируется затронуть ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, реализацию Минских договорённостей по урегулированию украинского кризиса.

Главы государств также обменяются мнениями в связи с предстоящим в июле в Гамбурге саммитом "Группы двадцати".


"AK&M" от 28.04.2017
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