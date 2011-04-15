В.Путин 2 мая проведёт переговоры с А.Меркель

Президент РФ Владимир Путин 2 мая в Сочи проведёт переговоры с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Лидеры обсудят текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.



Планируется затронуть ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, реализацию Минских договорённостей по урегулированию украинского кризиса.



Главы государств также обменяются мнениями в связи с предстоящим в июле в Гамбурге саммитом "Группы двадцати".





"AK&M" от 28.04.2017