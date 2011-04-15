ВТБ24 принял заявки объёмом 1.5 млрд руб. на ОФЗ для физлиц

ВТБ24 по состоянию на 13.00 МSК 28 апреля принял более 1.2 тыс. заявок на 1.5 млрд руб. по ОФЗ для физических лиц (ОФЗ-н). Средний чек по ним составляет 1.2 млн руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Регионом-лидером по числу обращений остаётся Москва и область - 36% от общего числа. На втором месте - регионы СЗФО (20%). Далее идут ПФО (15%), ЦФО (12%) и СФО (5%).



Менее чем за полгода ВТБ24 планирует разместить ОФЗ на 7.5 млрд руб. и привлечь около 30 тыс. клиентов.



Напомним, Сбербанк и ВТБ24 с 26 апреля 2017 года начали продавать облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н).



Объём выпуска составляет 15 млрд руб. Он включает 15 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Дата окончания размещения облигаций - 25 октября 2017 года. Ставка первого купона составит 7.5% годовых, второго - 8%, третьего - 8.5%, четвёртого - 9%, пятого 10%, шестого - 10.5%. Дата погашения облигаций - 29 апреля 2020 года.



Минимальное количество облигаций, доступных для приобретения одним физлицом по каждому поручению, поданному агенту - 30 ценных бумаг. Максимальное количество облигаций, которым может владеть одно физлицо - 15 тыс. ценных бумаг.





"AK&M" от 28.04.2017