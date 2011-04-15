Повтор! В.Путин утвердил новые бюджетные правила

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



В Бюджетный кодекс вносятся изменения, предусматривающие установление нового подхода к механизму "бюджетного правила", применяемому для формирования общего объёма расходов федерального бюджета.



Объём расходов федерального бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде не может превышать суммы нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на газ природный, прогнозируемого обменного курса доллара США к рублю, прогнозируемого объёма ненефтегазовых доходов и прогнозируемого объёма расходов на обслуживание государственного долга. Базовая цена на нефть марки "Юралс" согласно Федеральному закону устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года и подлежит, начиная с 2018 года, ежегодной индексации на 2%.



Новый механизм "бюджетного правила" предполагается применить при формировании основных параметров федерального бюджета на 2019 год и последующие периоды.



Федеральным законом суверенные фонды объединяются в составе Фонда национального благосостояния и устанавливаются ограничения по использованию средств указанного фонда в части, касающейся покрытия дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ и финансирования начатых до 1 января 2018 года самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждён Правительством РФ, и начатых до 1 января 2018 года проектов Внешэкономбанка.





"AK&M" от 31.07.2017