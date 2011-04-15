Повтор! Чистая прибыль Аэрофлота по РСБУ в первом полугодии сократилась в 9.19 раза до 872.003 млн руб.

Чистая прибыль ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" по РСБУ в первом полугодии 2017 года сократилась в 9.19 раза до 872.003 млн руб. с 8.014 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Об этом говорится в отчёте компании.



Выручка выросла на 2.08% до 198.187 млрд руб. со 194.15 млрд руб., убыток от продаж - в 5.72 раза до 10.233 млрд руб. с 1.788 млрд руб., прибыль до налогообложения уменьшилась в 5.75 раза до 2.092 млрд руб. с 12.028 млрд руб.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Аэрофлота в первом полугодии 2017 года вырос на 13.5% до 15.246 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в 2016 году составила 38.826 млрд руб. против убытка в 6.494 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 19.44% до 495.88 млрд руб. с 415.173 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 43.41% до 63.254 млрд руб. с 44.107 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 53.281 млрд руб. против убытка в 1.56 млрд руб. за 2015 год. Показатель EBITDA увеличился на 32.9% до 78.004 млрд руб. с 58.703 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 1.6 п. п. до 15.7%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Аэрофлота по РСБУ за 2016 год составила 30.617 млрд руб. против убытка в 18.928 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 16.81% до 427.901 млрд руб. с 366.307 млрд руб., прибыль от продаж - на 7.63% до 12.87 млрд руб. с 11.957 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 42.081 млрд руб. против убытка в 17.457 млрд руб. за 2015 год.



Чистый убыток Аэрофлота по РСБУ в I квартале 2017 года снизился на 23.89% до 2.291 млрд руб. с 3.01 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 0.71% до 87.779 млрд руб. с 87.157 млрд руб.



"AK&M" от 01.08.2017