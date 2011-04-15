В Северной Осетии начался процесс консолидации электросетевых активов на базе Россетей

Во Владикавказе состоялось подписание договора передачи электросетевого имущества Дигорского района в безвозмездное пользование ПАО "МРСК Северного Кавказа" (дочерняя структура ПАО "Российские сети"). Документ был подписан в ходе очередного заседания Набсовета Республики Северная Осетия-Алания - группа "Россети", сообщает пресс-служба группы.



В рамках договора на эксплуатацию сетевой компанией принято на баланс 24 трансформаторных подстанции общей мощностью 8.68 МВА и воздушные линии протяжённостью 82.37 км различного класса напряжения.



Россети на совещании представляли советник гендиректора компании Антон Колесников и замгендиректора МРСК Северного Кавказа Сергей Поляков. Как отметили стороны, данное решение обсуждалось давно, а теперь началась практическая реализация ранее достигнутых договорённостей.



Следующим этапом в процессе консолидации сетевых активов республики станет передача электросетей Моздокского, Ардонского, Правобережного и части Пригородного районов.



ПАО "Российские сети" (бывшее ОАО "Холдинг МРСК", ИНН 7728662669) - крупнейшая российская компания в секторе передачи и распределения электроэнергии, объединяющая магистральный и распределительный электросетевой комплекс, расположенный в большинстве регионов РФ. Россети владеют долями и управляют 11 межрегиональными и 5 региональными распределительными сетевыми компаниями, а также Федеральной сетевой компанией в России. Протяжённость линий электропередачи холдинга, включая дочерние компании, насчитывает 2.29 млн км, трансформаторная мощность - 751 ГВА. Компания оказывает услуги в 73-х субъектах РФ.



Контролирующим акционером Россетей является государство в лице Росимущества, владеющее долей в уставном капитале в размере 87.9%. В качестве взноса в уставный капитал компании передан принадлежащий РФ пакет акций ПАО "ФСК ЕЭС", что позволило завершить ключевой этап структурных преобразований системы управления магистральными и распределительными электрическими сетевыми активами. Уставный капитал общества составляет 200.903 млрд руб.



Чистая прибыль группы "Россети" за 2016 год по МСФО выросла на 20.51% до 98.341 млрд руб. с 81.602 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 17.89% до 903.981 млрд руб. с 766.812 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 5.22% до 143.457 млрд руб. со 136.343 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.39% до 119.842 млрд руб. со 113.712 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 6.5% до 265.2 млрд руб. с 248.9 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA сократилось до 1.8x с 2x в 2015 году.



Чистая прибыль группы "Россети" по МСФО в I квартале 2017 года снизилась на 1.72% до 23.579 млрд руб. с 23.992 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 5.84% до 230.852 млрд руб. с 218.108 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток Россетей по РСБУ в первом полугодии 2017 года составил 22.865 млрд руб. против прибыли в 140.122 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 0.65% до 24.742 млрд руб. с 24.904 млрд руб., прибыль от продаж - на 1.89% до 22.851 млрд руб. с 23.292 млрд руб., убыток до налогообложения составил 22.55 млрд руб. против прибыли в 140.456 млрд руб. за аналогичный период 2016 года.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"