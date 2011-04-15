Daimler инвестировал 25 млн евро в стартап Volocopter

Немецкий стартап Volocopter GmbH привлёк 25 млн евро со стороны группы инвесторов, в число которых вошли автоконцерн Daimler и инвестор Лукаш Гадовски. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы Volocopter.



Полученные средства компания намерена потратить на создание летающих беспилотных такси.



Напомним, в июне текущего года компания договорилась с Агентством дорог и транспорта Дубая об участии в пилотном проекте аэротакси. Ожидается, что коммерческая эксплуатация пассажирских мультикоптеров начнётся уже в IV квартале текущего года.



Daimler AG (ранее - DaimlerChrysler AG, Daimler-Benz AG) - транснациональный автомобилестроительный концерн со штаб-квартирой в городе Штутгарт (Баден-Вюртемберг, Германия). Концерн был основан в 1926 году как Daimler-Benz AG в результате объединения двух фирм: Daimler Motoren Gesellschaft и Benz & Cie. В 1998 году компания выкупила группу Chrysler и сменила название на DaimlerChrysler AG. После перепродажи акций Chrysler инвестиционному фонду Cerberus Capital Management концерн был снова переименован и стал называться Daimler AG.









AK&M "Рынок слияний и поглощений"