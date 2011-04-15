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02/08/2017
11:51

Д.Патрушев увеличил долю в уставном капитале Газпрома до 0.001% с 0.00027%

Член совета директоров ПАО "Газпром" Дмитрий Патрушев 18 июля увеличил свою долю в уставном капитале общества до 0.001012524% с 0.000272161%. Об этом говорится в сообщении Газпрома.

По данным газеты "Ведомости", стоимость приобретённого пакета акций составила около 22 млн руб. Отметим, что по итогам работы в совете директоров компании за 2016 год Д.Патрушеву полагалось вознаграждение в размере более 25 млн руб.

Д.Патрушев также является председателем правления Россельхозбанка (РСХБ).

ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.

Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам, по МСФО в 2016 году выросла на 20.9% до 951.637 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 0.6% до 6.111 трлн руб. Увеличение выручки в основном вызвано ростом продаж сырой нефти и газового конденсата. Чистая выручка от продажи газа снизилась на 4% до 3.303 трлн руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.


"AK&M" от 02.08.2017
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