Инфляционные ожидания населения возросли, ЦБ

Инфляционные ожидания населения на год вперед в июле 2017 года несколько возросли, оставаясь вблизи минимального значения за всю историю наблюдений. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на опрос инФОМ.



Подобная динамика носит временный характер и связана как с сезонным повышением цен на отдельные продовольственные товары, так и с плановой индексацией тарифов ЖКХ.



В то же время на фоне общей стабилизации инфляционных процессов участники опроса стали более позитивно оценивать наблюдаемую за год инфляцию. Согласно данным инФОМ, такая оценка в июле заметно снизилась, приблизившись к минимальному значению за всю историю наблюдений.



В июле динамика цен на мясо и птицу, яйца, лекарства и медикаменты заметно меньше беспокоила респондентов, чем месяцем ранее, вслед за снижением цен на данную продукцию в июне.



Ожидаемое снижение цен на плодоовощную продукцию, связанное с поступлением нового урожая, также может позитивно сказаться на настроениях населения. Дальнейшее сохранение инфляции вблизи целевого значения 4% в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики будет способствовать снижению инфляционных ожиданий и привязке их уровня к целевому показателю.



Потребительские настроения участников июльского опроса указывали на стабилизацию материального положения и желание респондентов совершать крупные покупки. Замедление инфляции и восстановление экономической активности в целом будут способствовать улучшению потребительских настроений.





"AK&M" от 02.08.2017