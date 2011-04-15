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02/08/2017
12:29

Инфляционные ожидания населения возросли, ЦБ

Инфляционные ожидания населения на год вперед в июле 2017 года несколько возросли, оставаясь вблизи минимального значения за всю историю наблюдений. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на опрос инФОМ.

Подобная динамика носит временный характер и связана как с сезонным повышением цен на отдельные продовольственные товары, так и с плановой индексацией тарифов ЖКХ.

В то же время на фоне общей стабилизации инфляционных процессов участники опроса стали более позитивно оценивать наблюдаемую за год инфляцию. Согласно данным инФОМ, такая оценка в июле заметно снизилась, приблизившись к минимальному значению за всю историю наблюдений.

В июле динамика цен на мясо и птицу, яйца, лекарства и медикаменты заметно меньше беспокоила респондентов, чем месяцем ранее, вслед за снижением цен на данную продукцию в июне.

Ожидаемое снижение цен на плодоовощную продукцию, связанное с поступлением нового урожая, также может позитивно сказаться на настроениях населения. Дальнейшее сохранение инфляции вблизи целевого значения 4% в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики будет способствовать снижению инфляционных ожиданий и привязке их уровня к целевому показателю.

Потребительские настроения участников июльского опроса указывали на стабилизацию материального положения и желание респондентов совершать крупные покупки. Замедление инфляции и восстановление экономической активности в целом будут способствовать улучшению потребительских настроений.


"AK&M" от 02.08.2017
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