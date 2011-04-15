Русаудит и Росэкспертиза договорились о слиянии

Две крупные аудиторские компании договорились о слиянии - "Русаудит" (входит в международную группу Baker Tilly) присоединяет "Росэкспертизу" (входит в международную группу Crowe Horwath). Об этом сообщили "Ведомостям" представители обеих компаний.



Росэкспертиза в настоящее время занимает 5-е место среди аудиторов в рэнкинге RAEX. Выручка компании в 2016 году составила 556.5 млн руб.



Русаудит находится на 9-м месте, а его выручка оказалась в 1.5 раза меньше - 345.4 млн руб.



После слияния компании будут работать под одним брендом - "Кроу хорват Россия". Новый аудитор войдёт в международную группу Crowe Horwath, рассказали представители сторон.



Объединённую структуру возглавит нынешний гендиректор Росэкспертизы Александр Козлов, которому принадлежит 88% акций компании. Ещё по 6.1% акций владеют его партнёры Максим Потапов и Дмитрий Жильцов. Компания примечательна тем, что аудировала отчётность рухнувшего Внешпромбанка, дыру в котором ЦБ оценил более чем в 187 млрд руб.



Контроль над "Русаудитом" (51% акций) принадлежит Александру Малкову. "Бейкер Тилли партнерс" владеет остальными 49%.



Русаудит и Росэкспертиза уверены, что совместными усилиями смогут конкурировать с большой четвёркой аудиторов - Deloitte, PwC, EY и KPMG, говорится в сообщении.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"