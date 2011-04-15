Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

02/08/2017
12:52

Русаудит и Росэкспертиза договорились о слиянии

Две крупные аудиторские компании договорились о слиянии - "Русаудит" (входит в международную группу Baker Tilly) присоединяет "Росэкспертизу" (входит в международную группу Crowe Horwath). Об этом сообщили "Ведомостям" представители обеих компаний.

Росэкспертиза в настоящее время занимает 5-е место среди аудиторов в рэнкинге RAEX. Выручка компании в 2016 году составила 556.5 млн руб.

Русаудит находится на 9-м месте, а его выручка оказалась в 1.5 раза меньше - 345.4 млн руб.

После слияния компании будут работать под одним брендом - "Кроу хорват Россия". Новый аудитор войдёт в международную группу Crowe Horwath, рассказали представители сторон.

Объединённую структуру возглавит нынешний гендиректор Росэкспертизы Александр Козлов, которому принадлежит 88% акций компании. Ещё по 6.1% акций владеют его партнёры Максим Потапов и Дмитрий Жильцов. Компания примечательна тем, что аудировала отчётность рухнувшего Внешпромбанка, дыру в котором ЦБ оценил более чем в 187 млрд руб.

Контроль над "Русаудитом" (51% акций) принадлежит Александру Малкову. "Бейкер Тилли партнерс" владеет остальными 49%.

Русаудит и Росэкспертиза уверены, что совместными усилиями смогут конкурировать с большой четвёркой аудиторов - Deloitte, PwC, EY и KPMG, говорится в сообщении.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100