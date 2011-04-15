В Госдуму внесён законопроект о присоединении РФ к Марракешскому договору

В Госдуму внесён законопроект о присоединении России к Марракешскому договору об облегчении доступа лиц с ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или другими ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям принят на Дипломатической конференции Всемирной организации интеллектуальной собственности в Марракеше (Марокко) 27 июня 2013 года.



Марракешский договор предусматривает: установление ограничений и исключений из авторского права в интересах слепых и лиц с нарушениями зрения или другими ограниченными способностями воспринимать печатную информацию, позволяющих вносить необходимые изменения для изготовления экземпляров произведений в доступном формате, воспроизводить, распространять и доводить до всеобщего сведения произведения в форматах, доступных для таких лиц; международный обмен произведениями в таких форматах посредством деятельности специально уполномоченных органов.



Положения Марракешского договора распространяются на произведения в форме текста, нотной записи и/или связанных с ними иллюстраций, опубликованные или другим образом доведённые до всеобщего сведения с помощью любых средств информации, включая аудиокниги.





"AK&M" от 02.08.2017