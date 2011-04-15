ESET предупреждает пользователей WhatsApp о новой фишинговой атаке

Эксперты ESET предупреждают пользователей WhatsApp о новой фишинговой атаке. Мошенники сообщают об окончании подписки на сервис и под этим предлогом крадут платёжные данные. Об этом говорится в сообщении ESET.



Потенциальная жертва получает по электронной почте письмо от лица WhatsApp. В нём сообщается, что пробный период использования мессенджера завершен. Чтобы продлить подписку, пользователю предлагают перейти по ссылке и обновить платёжную информацию.



Ссылка ведёт на фишинговый сайт мошенников с формой ввода данных банковской карты. "Излишне уточнять, что введенная информация отправится напрямую злоумышленникам и будет использована для снятия средств со счёта жертвы", - подчёркивается в сообщениии.



Обману способствует тот факт, что в прошлом WhatsApp действительно взимал абонентскую плату после года бесплатного использования. Но сервис отказался от этой модели ещё в январе 2016 года и сейчас бесплатен для абонентов.



ESET рекомендует игнорировать спам-рассылки и использовать комплексные антивирусные продукты с функциями антиспама и антифишинга.



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"AK&M" от 02.08.2017