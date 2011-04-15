Центральный участок Замоскворецкой линии московского метро будет закрыт 6 августа

В ближайшее воскресенье, 6 августа 2017 года, в течение всего дня будет закрыт участок Замоскворецкой линии московского метро от станции "Белорусская" до станции "Новокузнецкая". Ограничения вводятся в связи с работами по капитальному ремонту пути и обновлению инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении метрополитена.



В этот день для входа и выхода пассажиров будут закрыты станции "Маяковская", "Тверская" и "Театральная". Движение поездов по Замоскворецкой линии будет осуществляться только на участках "Речной вокзал" - "Белорусская" и "Новокузнецкая" - "Алма-Атинская". Станции "Белорусская" и "Новокузнецкая" будут работать как временно конечные: "Белорусская" с пересадкой на одноименную станцию Кольцевой линии, "Новокузнецкая" - с пересадками на станции "Третьяковская" Калужско-Рижской и Калининской линий.



На время закрытия центрального участка Замоскворецкой линии пассажиры смогут воспользоваться другими станциями метрополитена, расположенными в непосредственной близости от закрытых.



Во время удлиненного технологического "окна" будут проведены все основные виды ремонтно-профилактических мероприятий, направленных на обновление путевой инфраструктуры, повышения безопасности и комфорта пассажиров Московского метрополитена.



Работа станций возобновится в понедельник, 7 августа 2017 года, в 5:30 MSK.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.



Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.





от 02.08.2017