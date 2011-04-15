Кабмин утвердил проект новой модели поликлиник

Правительство РФ утвердило паспорт приоритетного проекта "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



В 2018-2019 годах будет реализована экспериментальная часть проекта, в её рамках первичную медико-санитарную помощь по новой модели будут оказывать 155 и 195 медицинских организаций соответственно.



Кроме того, в 2018 году новая модель оказания медицинской помощи будет тиражироваться не менее чем в 200 медицинских организаций, в 2019 году - не менее чем в 350, в 2020 году - не менее чем в 1000, в 2022 году - не менее чем в 4000.



В 2018 году в 50% медицинских организаций должны быть отлажены процедуры реагирования на отклонения от сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; в 2020 году - в 75%, в 2022 году - 95%. Для этого будет создана автоматизированная система мониторинга доступности первичной медико-санитарной помощи, которая позволит контролировать в том числе, насколько оперативно можно записаться к специалисту и время ожидания специалиста при посещении медицинской организации.



Реализация приоритетного проекта позволит сократить очереди, время записи на приём к врачу и ожидания пациентов у кабинета врача, сроки прохождения диспансеризации, а также повысить качество оказываемых услуг и уровень удовлетворённости пациентов процессами организации работы поликлиник, подчёркивается в сообщении.





"AK&M" от 02.08.2017