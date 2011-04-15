Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

02/08/2017
14:44

Кабмин утвердил проект новой модели поликлиник

Правительство РФ утвердило паспорт приоритетного проекта "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

В 2018-2019 годах будет реализована экспериментальная часть проекта, в её рамках первичную медико-санитарную помощь по новой модели будут оказывать 155 и 195 медицинских организаций соответственно.

Кроме того, в 2018 году новая модель оказания медицинской помощи будет тиражироваться не менее чем в 200 медицинских организаций, в 2019 году - не менее чем в 350, в 2020 году - не менее чем в 1000, в 2022 году - не менее чем в 4000.

В 2018 году в 50% медицинских организаций должны быть отлажены процедуры реагирования на отклонения от сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; в 2020 году - в 75%, в 2022 году - 95%. Для этого будет создана автоматизированная система мониторинга доступности первичной медико-санитарной помощи, которая позволит контролировать в том числе, насколько оперативно можно записаться к специалисту и время ожидания специалиста при посещении медицинской организации.

Реализация приоритетного проекта позволит сократить очереди, время записи на приём к врачу и ожидания пациентов у кабинета врача, сроки прохождения диспансеризации, а также повысить качество оказываемых услуг и уровень удовлетворённости пациентов процессами организации работы поликлиник, подчёркивается в сообщении.


"AK&M" от 02.08.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100