Объём Резервного фонда составил $16.91 млрд, ФНБ - $74.72 млрд

Объём Резервного фонда РФ на 1 августа 2017 года составил 1.007 трлн руб. ($16.91 млрд), Фонда национального благосостояния - 4.449 трлн руб. ($74.72 млрд). Об этом говорится в сообщении Минфина.



Остатки средств на отдельных счетах по учёту средств Резервного фонда составили: $7.62 млрд; 6.71 млрд евро; 1.1 млрд фунтов стерлингов.



На отдельных счетах по учёту средств ФНБ в Банке России размещено: $19.4 млрд; 20.41 млрд евро; 3.83 млрд фунтов стерлингов. На депозитах во Внешэкономбанке размещено: 221.52 млрд руб. и $6.25 млрд.



В долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства РФ, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности размещено $3 млрд; в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством - 112.63 млрд руб. и $4.11 млрд; в привилегированные акции кредитных организаций - 278.99 млрд руб.; на депозитах в ВТБ и ГПБ в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством - 164.43 млрд руб.





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