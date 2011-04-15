Сбербанк упростил условия получения кредитных карт для новых клиентов. Об этом говорится в сообщении банка.



Теперь для оформления кредитной карты клиентам, у которых еще нет предодобренного предложения, достаточно паспорта - ранее требовалась справка о доходах и копия трудовой книжки. Решение по кредитной карте можно будет получить в течение 24 часов.



Также для своих новых клиентов Сбербанк отменяет плату за первый год обслуживания для некобрендовых кредитных карт Visa и Mastercard категорий Classic, Standard и Gold Сбербанк. Это позволит клиенту сэкономить 750-3000 руб. в зависимости от вида карты. Получить скидку смогут клиенты, которые оформят карты в 2017 году.



Ранее кредитные карты по паспорту и с бесплатным годовым обслуживанием Сбербанк предоставлял только существующим клиентам банка, для которых было сформировано предодобренное предложение. Предодобренное предложение - это индивидуальный, заранее рассчитанный кредитный лимит для кредитной карты, который банк готов предоставить действующему клиенту, соответствующему требованиям кредитной политики и имеющего достаточную историю взаимоотношений со Сбербанком.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году по МСФО выросла в 2.4 раза до 541.9 млрд руб. с 222.9 млрд руб. годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию составила 25 руб., увеличившись на 141.3% по сравнению с 2015 годом. Рентабельность капитала достигла 20.8%, по сравнению с 10.2% год назад. Чистый процентный доход Сбербанка вырос за 2016 год на 37.9% до 1362.8 млрд руб. с 988 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2016 год без учёта событий после отчётной даты выросла в 2.2 раза до 517 млрд руб. с 236.3 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале 2017 года выросла на 54% до 155 млрд руб. В том числе за март прибыль составила 50.4 млрд руб. Активы в марте сократились на 1.2% до 21.3 трлн руб.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-апреле 2017 года составила 207.062 млрд руб. по сравнению со 142.327 млрд руб. годом ранее. Чистый процентный доход банка увеличился относительно четырёх месяцев 2016 года на 5% и составил 376.9 млрд руб.



"AK&M" от 02.08.2017