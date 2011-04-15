Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин отключения электроэнергии на Дальнем Востоке

Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) создало комиссию для расследования причин аварии, произошедшей в энергосистемах Дальнего Востока. Об этом говорится в материалах ведомства.



Из-за аварии в электросетях на Дальнем Востоке 1 августа произошли масштабные отключения электричества. Были отключены мощности объёмом до 1.15 тыс. МВт, прекратили работу энергоблоки на Зейской и Бурейской ГЭС, отключилась Благовещенская ТЭЦ, часть потребителей Приморской края остались без электричества.



Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Комиссия Ростехнадзора приступила к расследованию причин случившегося, результаты её работы будут опубликованы.



Как говорится в официальном комментарии пресс-службы ПАО "РусГидро", в этот день действием защит отключились ВЛ 500 кВ "Бурейская ГЭС - Амурская", первая цепь ВЛ 500 кВ "Бурейская ГЭС - Хабаровская", а также межгосударственная ВЛ "Амурская - Хейхэ (КНР)".



Кроме того, были отключены ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Волочаевка тяговая", а также "Хабаровская - Левобережная". Частота в западной части ОЭС Востока снизилась до 47.2 Гц.



Специалисты компании провели сборку энергосистемы и приняли участие в восстановлении генерации. Обстоятельства отключения уточняются. На текущий момент нет оснований предполагать, что причиной аварии послужило оборудование РусГидро.



По данным Минэнерго РФ, из-за аварии был зафиксирован сбой в движении поездов, а также временно прекращён экспорт электроэнергии из России в Китай в объёме около 477 МВт. Ситуация находилась на особом контроле ведомства. По состоянию на 17:30 МСК 1 августа электроснабжение потребителей на Дальнем Востоке было восстановлено в полном объёме.



Как сообщила пресс-служба Минэнерго, нарушения в работе объединённой энергосистемы Востока произошли из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи 220 кВ.









"AK&M" от 02.08.2017