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02/08/2017
16:26

Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин отключения электроэнергии на Дальнем Востоке

Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) создало комиссию для расследования причин аварии, произошедшей в энергосистемах Дальнего Востока. Об этом говорится в материалах ведомства.

Из-за аварии в электросетях на Дальнем Востоке 1 августа произошли масштабные отключения электричества. Были отключены мощности объёмом до 1.15 тыс. МВт, прекратили работу энергоблоки на Зейской и Бурейской ГЭС, отключилась Благовещенская ТЭЦ, часть потребителей Приморской края остались без электричества.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Комиссия Ростехнадзора приступила к расследованию причин случившегося, результаты её работы будут опубликованы.

Как говорится в официальном комментарии пресс-службы ПАО "РусГидро", в этот день действием защит отключились ВЛ 500 кВ "Бурейская ГЭС - Амурская", первая цепь ВЛ 500 кВ "Бурейская ГЭС - Хабаровская", а также межгосударственная ВЛ "Амурская - Хейхэ (КНР)".

Кроме того, были отключены ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Волочаевка тяговая", а также "Хабаровская - Левобережная". Частота в западной части ОЭС Востока снизилась до 47.2 Гц.

Специалисты компании провели сборку энергосистемы и приняли участие в восстановлении генерации. Обстоятельства отключения уточняются. На текущий момент нет оснований предполагать, что причиной аварии послужило оборудование РусГидро.

По данным Минэнерго РФ, из-за аварии был зафиксирован сбой в движении поездов, а также временно прекращён экспорт электроэнергии из России в Китай в объёме около 477 МВт. Ситуация находилась на особом контроле ведомства. По состоянию на 17:30 МСК 1 августа электроснабжение потребителей на Дальнем Востоке было восстановлено в полном объёме.

Как сообщила пресс-служба Минэнерго, нарушения в работе объединённой энергосистемы Востока произошли из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи 220 кВ.




"AK&M" от 02.08.2017
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