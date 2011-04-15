ФАС пресекла нарушения на конкурсе по установке в Санкт-Петербурге более 9 тыс. рекламных конструкций

ФАС России рассмотрела 27 жалоб на Комитет по печати и взаимодействию со СМИ. В настоящий момент Комитет проводит конкурс на установку и эксплуатацию в Санкт-Петербурге более девяти тысяч рекламных конструкций. Антимонопольный орган установил, что порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен ненадлежащим образом. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Так, по смыслу конкурсной документации, заявки участников будут оцениваться по пяти критериям, один из которых - ценовое предложение. Более высокий балл по этому критерию, согласно порядку оценки, будет присвоен заявке с более высоким ценовым предложением. Однако повышение начальной цены контракта более чем в 1.9 раза никак не отражается на баллах, присваиваемых заявке.



Аналогичное ограничение установлено в конкурсной документации и для оценки заявок по критерию "Объем размещения социальной рекламы". Для расчета баллов по этому критерию участник конкурса должен указать в заявке объем социальной рекламы, который он готов размещать в течение года бесплатно. Между тем, этот показатель, по смыслу конкурсной документации, не должен превышать 5% годового объёма распространяемой участником рекламы.



"Установление максимальных предельных значений по этим критериям лишает участников стимула конкурировать на торгах и предлагать более выгодные условия исполнения контракта, так как они не будут оценены организатором торгов должным образом. Такой порядок оценки заявок не позволяет выбрать наилучшее предложение", - поясняет заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян.



Остальные критерии, оцениваемые при сопоставлении заявок на участие в рассматриваемом конкурсе, содержат в себе неопределенные формулировки и неадминистрируемые требования к составу заявок. Кроме того, по некоторым показателям этих критериев отсутствует методика оценки информации, представляемой участниками в заявках. Все это не позволит участникам подготовить заявки на участие в конкурсе, максимально соответствующие требованиям организатора торгов.



На этом основании ФАС признала Комитет по печати и взаимодействию со СМИ нарушившим закон о защите конкуренции и предписала нарушителю внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок рассмотрения заявок.





"AK&M" от 02.08.2017