Система-112 начала работу в Новосибирской области

В сетях местной телефонной связи и сетях подвижной радиотелефонной связи Новосибирской области началась постоянная эксплуатация Системы-112. Об этом сообщило Министерство связи и массовых коммуникаций РФ.



С этого дня для обеспечения круглосуточного вызова экстренных оперативных служб граждане могут использовать единый бесплатный номер 112. Новосибирская область стала девятым субъектом Российской Федерации, в котором "Система-112" введена в постоянную эксплуатацию.



Пользователи услуг связи Новосибирской области в сетях местной телефонной связи и сетях подвижной радиотелефонной связи помимо единого номера 112 также могут вызвать экстренные службы по трехзначным номерам 101, 102, 103, 104. В сетях местной телефонной связи по-прежнему действуют двузначные номера 01, 02, 03, 04.



Напомним, что в соответствии с требованиями приказа Минкомсвязи России N607, с 1 мая 2017 года в регионах, где "Система-112" вводится в постоянную эксплуатацию, должна действовать система автоматического определения местонахождения абонента при совершении вызова по номеру 112. Данное решение позволит дежурно-диспетчерской службе определить место происшествия и сократить время реагирования.



В настоящее время "Система-112" введена в постоянную эксплуатацию в Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Новосибирской областях, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге, Хабаровском крае и Ханты-Мансийском автономном округе - Югра. Опытная эксплуатация системы ведется на территории более 30 субъектов РФ. До конца 2017 года "Систему-112" планируется запустить во всех регионах России в соответствии с федеральной целевой программой "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013-2017 годы". Заказчиком-координатором федеральной целевой программы является МЧС России.





"AK&M" от 02.08.2017